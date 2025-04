Metropolitanmagazine.it - Flavio Briatore, Magli e Cambi: tutti gli ex di Elisabetta Gregoraci

La showgirl di Soverato è nota ai più come la ex moglie di, maha altri ex. E ancora oggi non si priva dell’amore, data la sua storia con il giovane Tomas Talin. Ma chi sono gli uomini del suo passato?Da: chi sonogli ex diSappiamo che la prima storia pubblica della showgirl è stata con Mino, uno stilista italiano. I due, come rivelato da lui stesso all’interno della casa del GFVip, hanno avuto una storia di ben sei anni. Lui le ha voluto dimostrare il suo amore regalandole una plastica al seno (di cui lei, però, non sarebbe stata pienamente soddisfatta). Non sappiamo il nome, ma dopo di lui si parla di un ricco imprenditore, proprietario di una catena di surgelati. La storia successiva è stata poi con un immobiliarista molto benestante, uno di quelli che ha resistito più a lungo.