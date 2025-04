Classifica aggiornata Serie A come cambia per la Juve dopo Atalanta Bologna

JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: l’elenco completo e la posizione della Juve dopo la vittoria dell’Atalanta nello scontro diretto col BolognaAtalanta-Bologna finisce 2-0: ecco come cambia la Classifica di Serie A dopo lo scontro Champions del Gewiss Stadium. La Juve di Tudor torna quarta.Inter 71 (32)Napoli 65 (31)Atalanta 61 (32)Juventus 59 (32)Bologna 57 (32)Lazio 55 (31)Roma 53 (31)Fiorentina 52 (31)Milan 51 (32)Torino 40 (31)Udinese 40 (32)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Verona 31 (31)Cagliari 30 (32)Parma 27 (31)Lecce 26 (32)Empoli 24 (31)Venezia 24 (32)Monza 15 (32)Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Atalanta-Bologna Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24A: l’elenco completo e la posizione dellala vittoria dell’nello scontro diretto colfinisce 2-0: eccoladilo scontro Champions del Gewiss Stadium. Ladi Tudor torna quarta.Inter 71 (32)Napoli 65 (31)61 (32)ntus 59 (32)57 (32)Lazio 55 (31)Roma 53 (31)Fiorentina 52 (31)Milan 51 (32)Torino 40 (31)Udinese 40 (32)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Verona 31 (31)Cagliari 30 (32)Parma 27 (31)Lecce 26 (32)Empoli 24 (31)Venezia 24 (32)Monza 15 (32)Leggi suntusnews24.com

