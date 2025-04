Atalanta Bologna 2 0 La truppa di Gasperini mantiene il terzo posto La classifica aggiornata Cosa cambia per l’Inter

