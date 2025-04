Sport.quotidiano.net - Il Bologna cade contro l’Atalanta: è il secondo ko nel 2025

, 13 aprile– Quasi due mesi dopo l’ultima sconfitta, torna are il, malamente e in modo rumoroso a Bergamo, nello sdiretto Championsdi Gasperini, che la indirizza già nei primi 20 minuti con Retegui e Pasalic e condanna ilal suoko nel(l’altro a Parma, sempre per 2-0, il 16 febbraio). Rossoblù, incerottati, acciaccati e in versione sperimentale, con Ravaglia tra i pali, De Silvestri a destra, Fabbian sulla trequarti e Dallinga confermato al centro dell’attacco. L’inizio è uno shock, almeno per i rossoblù, tre minuti neanche infatti e la Dea passa. Bellanova vola via sulla destra, guadagna il fondo e crossa basso al centro dell’area, dove Retegui anticipa tutti e fa 1-0: il suo 23°in campionato, il suo più veloce da quando è in Italia.