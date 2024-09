Strage di Linate 23 anni dopo resta la memoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Due momenti di incontro e di ricordo organizzati dal Comitato 8 ottobre 2001 a ventitrèdalla tragedia dell’aeroporto di(che l’8 ottobre 2001 costò la vita a 118 persone) e in occasione della Giornata nazionale “Per non dimenticare”. Il primo momento domenica 6 ottobre alle 18 con un Galà lirico nella Sala Verdi del Conservatorio “Giuseppe Verdi (via Conservatorio 12). In programma musiche di Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi, Gounod, Puccini, con i cantanti del Conservatorio di Milano, al pianoforte il Maestro Stefano Gini. Martedì 8 ottobre alle 10,30 celebrazione eucaristica nella Basilica di Sant’Ambrogio (piazza Sant’Ambrogio). Sarà officiata da monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica. "A ventitrèdalla tragedia - dice Adele Pesapane Scarani, presidente del Comitato e della Fondazione ‘8 Ottobre per non dimenticare’ - sono molto soddisfatta.