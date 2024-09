Speciale corso di guida per moto Dedicato ai ragazzi disabili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Inclusione, riscatto, emozione. Sono i sentimenti provati da 15, provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato ai corsi diper laad hoc per persone. L’iniziativa è stata curata dalla Onlus Di.Di, Diversamente, del montecarlese Emiliano Malagoli. L’obiettivo è ritornare innonostante latà . "La vita ti mette alla prova e ti scontra con la realtà – racconta Malagoli - affiorano paure, insicurezze, e la zona di comfort diventa il rifugio perfetto per trovare qualsiasi scusa per non mettersi più in gioco. C’è chi decide di intraprendere questa strada, la più facile. E poi ci sono loro: iche partecipano aldiin"Learn & Try" perché certe paure e insicurezze non le vogliono più sentire.