Se salta l’edificio cinese vantaggi per nessuno e danni al mondo intero

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo una battuta di caccia quanti vi hanno partecipato contano le prede e i colpi sparati andati a vuoto. Dopo la decisione della Fed, i vari paesi delstanno iniziando a rilevare gli effetti che il ribasso del tasso del dollaro sta causando alla loro economia. Per molti di tali paesi il mezzo punto di riduzione può fare la differenza – spesso sostanziale – tra il procedere verso lo sviluppo e il destreggiarsi al margine del proprio bilancio, per provare a evitare il default. Quanto sopra riportato è solo una parte degli effetti accennati all’inizio, essendo senza dubbio di primaria importanza quelli procurati dalla decisione dell’Istituto di Emissione di Washington. Altri risultati attesi non hanno dato segni dell’approssimarsi della loro comparsa, in alcuni casi anzi ne stanno inviando di opposti a quelli ipotizzati.