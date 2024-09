Raspadori si esalta fa impazzire i tifosi | cos’ha detto sulla stagione del Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Vittoria scoppiettante del, che batte 5-0 il Palermo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In campo per circa 75 minuti anche Giacomo, autore di un’ottima prestazione e autore dell’assist per il primo gol di Ngonge. Intervista a GiacomodopoPalermo di Coppa Italia L’attaccante azzurro ha parlato al termine del match ai microfoni di SportMediaset, analizzando il match e in generale il prosieguo delladei partenopei. Ecco quanto evidenziato: “Stiamo costruendo una squadra vincente. Abbiamo fatto bene poiché avuto continuità in tutti i 90 minuti. Siamo consapevoli di essere una squadra forte e di dover lavorare come stiamo facendo. Queste sono partite insidiose e siamo stati bravi soprattutto per come l’abbiamo preparata. Sappiamo che possiamo far ancora meglio di questo”.