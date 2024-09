Metadone e hashish un operaio nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Trovato con dell’e tracce di cocaina oltre a 500 euro in contanti: 41enne residente in Vallesina intercettato e denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione. In azione i carabinieri della stazione di Chiaravalle che martedì pomeriggio hanno fermato e controllato il 41enne manovale edile, a Camerata Picena a bordo della propria auto. Il nervosismo tradito sin da subito ha spinto i carabinieri ad avviare una perquisizione che ha consentito di trovare tre dosi di, del peso complessivo di 10 grammi, un flacone di, dal quale era stata rimossa l’etichetta con l’indicazione del relativo assegnatario, nascosti nel baule, e oltre 500 euro in contanti. Nell’abitacolo dell’auto è stato trovato anche un involucro in cellophane con residui di cocaina, verosimilmente assunta poco prima dal 41enne.