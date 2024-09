Mela Grappa | dal 27 settembre il nuovo ep Per essere musica

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dal 272024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “PER”, ilep didal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “No carbs” già disponibile sui digital store dal 20. “No carbs” è un brano ironico che osserva i modelli di vita salutisti, sani, efficienti, performanti, vincenti che vengono proposti oggi nella nostra società. Se ci adeguassimo a questi stili comportamentali che la società ci propone, che vita finiremmo per fare? Commenta l’artista sulla nuova release: “No carbs è una canzone che riflette sul fatto che per vivere bene, si finisce spesso per vivere male”. “Per” è un progetto composto da quattro brani, il primo dei quali è la title-track.