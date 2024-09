Luna Rossa sbaraglia INEOS Britannia | vinta la prima regata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha iniziato nel migliore dei modi la serie finale di regate contro, conquistando lavittoria con un margine di 46 secondi sugli avversari inglesi. Con questo 1-0, l’equipaggio italiano ha messo subito pressione ai britannici, avvicinandosi un passo in più all’ambizioso obiettivo di sfidare Team New Zealand per l’America’s Cup. La fase dei round robin aveva visto un duro confronto tra, con quest’ultima che si era imposta nella classifica generale dopo lo spareggio per il primo posto. Tuttavia, il team italiano ha mostrato grande determinazione nel superare le difficoltà e ha raggiunto la finale eliminando American Magic in semifinale. Dal canto loro, gli inglesi hanno avuto la meglio su Alinghi per guadagnarsi un posto nell’ultimo atto di questa competizione, che si gioca al meglio delle sette regate.