LOL | Chi ride è fuori chi sono i protagonisti della quinta stagione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Grandi novità per ladi LOL: Chi. Oltre ad un cast di concorrenti che promette scintille, il pubblico troverà anche diverse guest star e due nuovi host d’eccezione: Alessandro Siani e Angelo Pintus. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prossima edizione del comedy show targato Prime Video. Chiedizione di LOL: Chi èPrime Video ha svelato oggi i nomi deidi LOL: Chi, il comedy show Original dei record prodotto in Italia. Tra i concorrenti ci saranno Federico Basso, Enrico Brignano con sua moglie Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. Come di consueto, i partecipanti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a farre i loro avversari.