LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2024 in DIRETTA | Lorenzo Finn attacca e vola verso la maglia iridata!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.57 In gestioneche guida benissimo la bicicletta, con grandissima maestria. 16.55 1’20” di vantaggio perche è a 15 km dalla conclusione e può evitare di prendersi rischi. 16.54 Grindley con il suo passo è tornato sotto ad Alvarez: i due si giocheranno l’argento e il bronzo. 16.53che farà altri due anni da under 23 per concludere gli studi con la squadra satellite della Red Bull Bora, ossia la Team GRENKE – Auto Eder. 16.52 Già un minuto di vantaggio per questo ragazzo che con la vetrina di oggi si può lanciare nel grande. 16.50è dentro gli ultimi 20 km e si avvicina sempre più a un successo straordinario. 16.48 Alvarez è già a 35 secondi di ritardo, poi c’è Remijn a 1’30”.la. 16.