Libano il ruolo dell’Onu e l’impotenza dei Caschi Blu lasciati a guardia del bidone…

(Di giovedì 26 settembre 2024) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’inutilità di una missione di pace, che non è servita a nulla. E’ quella deiBlulungo la linea di confine traed Israele. Sia chiaro, il tentativo, doveroso, giusto, era necessario, ma da troppo tempo si è compreso che quei militari schierati a sorvegliare centinaia di bidoni blu, allineati e visibili l’uno all’altro, che identificano sul terreno la linea ipotetica di confine tra due popoli che si odiano, tra due terre, e due paesi ancorati ai secoli di storia e di guerre che li hanno divisi, non servono a nulla. Ora più che mai, sono solo in pericolo le loro vite, nelle basi di Shama o Naqoura, sotto le bombe dei caccia israeliani e sotto i razzi di Hezbollah. La verità è una soltanto.