La vera storia di Beslan e la genesi della dittatura di Putin

(Di giovedì 26 settembre 2024) La seconda giornata volgeva al termine. Aus?ev era scomparso cosi? come era venuto, e la speranza iniziava a scemare. E? allora che gli ostaggi, oltre un migliaio di persone addossate le une alle altre in una palestra afosa e gremita, hanno iniziato a capire che sarebbe andata per le lunghe. Non sembrava prospettarsi una soluzione a breve termine. Impossibile non ripensare alla tragedia di due anni prima. I terroristi ceceni avevano sequestrato oltre ottocento ostaggi nel teatro Dubrovka di Mosca. Le autorita? russe si erano rivelate incompetenti e, quando il terzo giorno le forze speciali avevano impiegato il gas, nessuno aveva voluto spiegare che sostanza fosse di preciso. Le centoventinove vittime erano morte quasi senza eccezione per effetti collaterali. Ma i terroristi avevano pensato a tutto.