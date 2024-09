La grande attesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nella città che vuol essere la New York d'Italia, che non si ferma mai, dove i tempi sono veloci, la vita del cittadino medio - quello che si alza alle 7 del mattino se non prima per andare a lavorare, deve spostarsi coi mezzi e portare i figli a scuola - è sempre più contraddistinta da attese. Attese per un tram o un autobus che non passano. Attese per avere finalmente una scuola a pieno regime con tutte le cattedre coperte a due settimane dall'inizio dell'anno scolastico. E invece no. Come raccontiamo sulle pagine della cronaca di Milano, in tutta la regione mancano ancora seimila insegnanti. Il che, tradotto, significa orari ridotti, ragazzi che tornano a casa prima dalle lezioni, programmi didattici che (a ottobre ormai) partono al rallentatore. Succede ogni anno. Quando in Francia o in Svizzera le scuole sono pronte a ripartire il 1° settembre.