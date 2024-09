La danza che incanta e quella in cucina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Prosegue nel segno dellail festival ’Voci dell’anima’. Stasera dalle 20.30, sul palco del teatro degli Atti, andranno in scena tre spettacoli di ballo che raccontano l’uomo, la vita e la sua essenza. L’appuntamento diverrà introdotto da ’Animali da palco’, uno spazio libero in cui si farà posto alle voci degli attori del territorio. La serata entrerà nel vivo alle 21 con ’Splendore’, uno spettacolo diButoh, la tipologia di ballo giapponese che ha come peculiaritàdi sbattere i piedi a terra. Di e con Kea Tonetti, racconta di come sotto un incantesimo le persone vivano dietro a un velo di Maya che cela dietro di sè l’essenza delle cose. Il segreto? Rimuovere questo velo e ricordare che lo spirito che risiede in ogni cosa è eterno. Basta scoprirlo.