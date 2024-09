Jannik Sinner resta senza parole | come beccano coach Vagnozzi in tribuna | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Puro, quello che si è visto in Cina, nella gara d'esordio al Masters 500 di Pechino, prima partita dopo il trionfo agli Us Open nella finalissima contro Taylor Fritz, il match che è valso all'altoatesino il secondo Slam in carriera, il secondo in questa stagione già di per sé leggendaria.si impone sul cileno Nicolas Jerry in tre set, dopo aver perso il primo, set durante il quale Jarry ha servito in modo impressionante,mai concedere una palla break all'avversario. Ma dal secondo set in poi, semplicemente, non c'è stata partita: il ragazzo di San Candido vince la seconda partita per 6-3 e dunque, in scioltezza, il terzo set, un 6-1 piovuto in pochissimi minuti di gioco.