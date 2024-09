Il no alla metro è solo di stampo politico ideologico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Su Italia 1 ho avuto il piacere di vedere come si costruisce lapolitana a Los Angeles superando difficoltà di profondità di terra, di cemento, sabbia e acqua. Una grande opera per collegare il nuovoal vecchio e favorire così il traffico di superficie e tutto quanto collegato, compresa l'attenzione nei confronti dei grattacieli. Sono quindi ancora più avvilito della rinuncia a fare la stessa operazione nel sottosuolo di Bologna che avrebbe permesso riduzioni di traffico, di polveri sottili, oltre a mangiate di fegato, concerti di clacson e problemi di traffico. Ho abbandonato il centro di Bologna da 22 anni. Biagio Farnararo Risponde Beppe Boni Sul piano tecnico il centrosinistra ha sempre affermato che unapolitana a Bologna non avrebbe sostenibilità economica.