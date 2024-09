Il marchio svedese porta in scena alla Paris Fashion Week una collezione dal sapore domestico A tratti rassicurante a tratti disturbante

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 26 settembre 2024) Surreale, eppure quasi casalinga. È la vita quotidiana (distorta) la vera protagonista della sfilata di Acne Studios per la Primavera-Estate 2025 andata inil 24 settembre 2024. Leggi anche ›, i look più belli delle sfilate Primavera-Estate 2025 Jonny Johansson, direttore creativo del brand, opta per una sfilza di uscite dalle silhouette deformate ma familiari. Tende drappeggiate, tovaglie cerate, tappezzerie e carte da parati floreali si scorgono sui top effetto seconda pelle, rivestono gli stivali al ginocchio, fluttuano sugli abiti lunghi e spuntano come decoro sul risvolto dei jeans. Il mobilio di una casa d’altri tempi è sovvertito e reinventato nel guardaroba: a, a