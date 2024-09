Germania Lehmann fermato dopo Oktoberfest per guida in stato di ebbrezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Rischia fino a 120.000€ di multa l’ex portiere della Nazionale tedesca Jensessereperindi. Come riporta Bild, l’ex estremo difensore anche di Milan e Arsenal, domenica ha evidentemente festeggiato un po’ troppo la tradizionalea Monaco di Baviera, mettendosi al volanteaver bevuto troppo. L’etilometro non ha prodotto risultati utilizzabili e all’ex nazionale èprelevato il sangue. “I risultati del test dell’alcolemia sono ancora in sospeso. La nostra indagine sul sospetto diindiè in corso”, ha dichiarato il pubblico ministero. Aè stata confiscata la patente.perindiSportFace.