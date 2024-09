Frana sull’Aurelia massi sulla carreggiata | traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) A causa della caduta di, l’Aurelia è stata chiusa alnei pressi di Noli, in provincia di Savona. Fortunatamente, non risultano persone o veicoli coinvolti nell’incidente. Laha reso necessaria la chiusura immediata della strada per garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire ulteriori rischi. Il personale dell’Anas è stato prontamente allertato e, come comunicato, nella giornata di domani verranno effettuate le verifiche tecniche sul posto per valutare la stabilità della zona e iniziare le operazioni di messa in sicurezza della. Solo dopo queste verifiche sarà possibile ripristinare il normale flusso della circolazione.