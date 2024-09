Ecco ‘Il mondo di Marmò’ nuovo format musicale dedicato ai bambini

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 26 settembre 2024) Warner Music Italy presenta Ildi Marmò,e coinvolgenteperche coniuga intrattenimento e musica, trasmettendo valori importanti come l’amicizia e la perseveranza. Protagonista è Marmò, simpatica marmotta che sogna di diventare musicista ed è sempre pronta a vivere avventure tra note e colori. La sua peculiarità? A differenza dei suoi simili, non va mai in letargo proprio perché troppo impegnata a inseguire il suo sogno. Foto da Ufficio Stampa Con la sua energia contagiosa, Marmò ha traso la sua tana in un allegro studio, dove incontra Giulia, una fata curiosa e dotata di una splendida voce. Insieme, nonostante le difficoltà di Marmò con i suoi “buffi fischi”, cantano e vivono avventure all’insegna della creatività e dell’amicizia.