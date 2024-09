Dove vanno a finire scarpe e vestiti che George Charlotte e Louis non mettono più? Se sono ancora in buono stato Kate Middleton li passa in famiglia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 26 settembre 2024) Come comandava Elisabetta II a Buckingham Palace, a corte non si fanno sprechi. Lo dimostra anche la figlia Anna, che non butta mai nulla e spesso indossa abiti già sfoggiati negli anni Settanta. La principessaha fatto propri i loro principi anche per quanto riguarda il guardaroba dei figli: se un capo diventa troppo corto e stretto per, 11 anni,, 9, e, 6, losubito ai figli della sorella Pippa – Arthur, 5, Grace, 3, e Rose, 2 – e ora anche a Inigo, il primogenito del fratello James che sta per compiere un anno.