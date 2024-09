Doccia fredda da Berlino & C su Urso e i motori termici

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Povero Adolfo, ministro dello Sviluppo economico che da mesi ha un chiodo fisso: consentire che la produzione di auto a benzina e diesel spossa continuare anche dopo il 2035. Qualche giorno fa tutto festante il ministro ha presentato a Bruxelles il suo piano chiedendo di rivedere la scadenza. Del resto, nella propaganda della maggioranza, il tema mondiale dell’inquinamento e del cambiamento climatico si scontra con il bullismo di cilindrata. Così è tutto più semplice e immediato per una parte dell’elettorato.era felice. Al suo fianco aveva solidi alleati come Malta e Cipro. In realtà unaera arrivata dal ministro tedesco Robert Habeck che aveva detto di voler “mantenere la data del 2035”, magiurava che la trattative fosse aperta. Ieri lasi è fatta gelata.