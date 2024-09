Cura i figli con l’acqua magica l’imposizione delle mani e nega il Covid | padre a processo per maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Trescore Balneario. Per guarire i suoiimponeva lesulle parti dolenti, si rifiutava di far prendere loro antibiotici e farmaci e pretendeva dirli con un’acqua. Non voleva si sottoponessero alle vaccinazioni, tantomeno a quelle contro il, dato che secondo lui il coronavirus non esisteva. E avrebbe convinto i bambini a non andare a scuola in quanto riteneva la mascherina dannosa per la salute. Ilo maggiore, a causanumerosissime assenze, è stato bocciato alle scuole medie e ha dovuto ripetere l’anno, il minore, essendo alle elementari, è stato comunque promosso. Inoltre, secondo l’accusa mossa dal pubblico ministero Letizia Aloisio, l’imputato aizzava icontro la madre che per più di un anno e mezzo ha subito dispetti, violenze psicologiche e provocazioni da parte dei suoi ragazzi.