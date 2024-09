Crepet | I miserabili di oggi sono i ricchi che ostentano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024) A 73 anni appena compiuti Paoloè indignato. Non si capacita del fatto che si viva ancora, dopo oltre 60 anni, nella pasoliniana “civiltà dei consumi”: la società dell’omologazione di massa dove regna, apparentemente incontrastato, un unico modello di vita. Lo stesso checi sta portando verso la diffusione a macchia d’olio dell’intelligenza artificiale, capace di “puttanate” (copyright). Cioè di far prevalere ancora di più un perfezionismo tecnologico che non potrà mai riempire di senso, di qualità e di profondità la vita umana, liberandola e migliorandola davvero. Non resta dunque che “mordere il cielo” per provare a ribellarsi all’omologazione mentale, sociale e politica che ci ha fatto diventare tutti “conservatori”. Professor, lei sta portando in tutta Italia il suo monologo-spettacolo “Mordere il cielo” tratto da suo omonimo libro.