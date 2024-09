Coppa Italia Pisa non spaventa Passa il Cesena e si regala la Dea

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024): Nicolas, Calabresi, Rus (31’ Moreo), Beruatto (46’ Bonfanti), Tourè (61’ Vignato), Hojiholt, Jevesenak (61’ N.Bonfanti), Angori, Mlakar (22’ Abilgaard), Arena, Lind. A disp. Loria, Semper, Caracciolo, Canestrelli, Tosi, Marin, Sapola, Raychev, Piccinini, Leoncini. All. F. Inzaghi.: Klinsmann, Piacentini, Prestia, Pieraccini (46’ Mangraviti), Adamo (73’ Ciofi), Francesconi, Mendicino (66’ Saber), Celia (77’ Donnarumma), Tavsan, Antonucci, Van Hoijdonk (66’ Shpendi). A disp. Pisseri, Siano, Curto, Chiarello, Bastoni, Calò, Manetti, Kargbo. All. Mignani. Rete: 54’ Celia. Arbitro: Rutella di Enna Note: presenti circa 1.000 spettatori. Ammoniti Pieraccini, Lind, Adamo, Calabresi, G.Bonfanti, Abildgaard, Mendicino e Ciofi. Angoli: 4 a 2 per il