Convergenze parallele L’asse a sorpresa tra Mezzetti e Negrini fa impazzire il Pd

(Di giovedì 26 settembre 2024) Come in un doppio con la racchetta Lucae Massimohanno sostenuto la ‘salvezza’ del Circolo tennis suggellata da una foto insieme, sorridenti, mentre l’altra sera Daniela Dondi si sperticava in elogi per l’illustrazione della campagna di prevenzione della West Nile da parte delssora Francesca Maletti, con la quale è già in sintonia sui temi sociali. Frequenti inoltre gli intenti di collaborazione sulla sicurezza, ‘nel bene di Modena’, ultima ma non per importanza la sfida-invito del sindaco ad andare insieme a Roma a chiedere l’innalzamento della questura in fascia A. E che dire del fresco voto bipartisan sul nuovo corso dell’urbanistica? Tutti uniti nell’invocare meno cemento e più partecipazione, con gentile ringraziamento da parte del primo cittadino per "l’approccio costruttivo".