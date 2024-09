Conte | C’è ancora da lavorare Giocatore preferito? sentite la risposta!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset a margine della larga vittoria sul Palermo. Il corposo turnover dà ragione ache si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver superato 5-0 il Palermo. Un Napoli arrembante e travolgente che ha messo sotto subito gli ospiti e per la prestazione e per la cattiveria sotto porta da parte dei protagonisti del match. Il mister salentino non può che essere soddisfatto di quanto mostrato dai suoi ed ha ricevuto risposte importanti anche dal modulo scelto. Il 4-2-3-1 diè l’ennesima decisione alternativa che ha vistouna volta un Napoli a suo agio e per l’avversario abbordabile e per la convinzione che pian piano la rosa partenopea sta iniziando a fare propria. Dopo il tonfo di Verona, il lavoro dell’allenatore sta pagando e i risultati non si stanno facendo attendere.