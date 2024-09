Calcio Terza | in campo per la Coppa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Pisa 25 settembre 2024 – Con laProvinciale è scattata alCategoria pisana. Con il risultato di 1 – 0 l’Oltrera ha superato il Montopoli mentre gli Ospedalieri si sono aggiudicati il derby battendo il Pisa Ovest. Altre quattro le vittorie interne. Il Filettole si è sbarazzato del Pappiana per 2 – 1 mentre la Marinese ha piegato la Bellani per 3 – 0 in un altro storico derby delpisano. Ben sette reti fra i padroni di casa del Treggiaia Romito ed il Ponteginori: finisce 4 – 3. Infine gli Amatori Saline battono 3 – 2 il Ponteginori. La Nuova Popolare Cep piega il Porta a Lucca vincendo in trasferta per 3 – 4, mentre il Via di Corte espugna ildel Monteserra con un roboante 0 – 3. Ancor più pesante la sconfitta interna del Legoli che subisce la ‘manita’ del Montefoscoli.