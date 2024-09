Cadegliano auto s’incendia all’improvviso | il conducente scappa e si salva per miracolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)Viconago (Varese), 26 settembre 2026 – Ha fatto in tempo a uscire dalla macchina prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. Al resto ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Luino a evitare il peggio. L’ennesimo caso di veicolo che prende improvvisamente fuoco mentre ilè impegnato al volante, in provincia di Varese, si è verificato oggi intorno a mezzogiorno aViconago sulla statale 233. Come si può vedere nelle immagini, in pochi secondi le fiamme hanno invaso praticamente tutto l’abitacolo. A causarle, dev’essere stato con ogni probabilità un corto circuito all’impianto elettrico. Ilè riuscito a scendere in tempo dal veicolo e a dare l’allarme. Ilè rimasto fortunatamente incolume, per l’invece ci sarà ben poco da fare.