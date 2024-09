Bonus 100 Euro anche a genitori single Chi potrà richiederlo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) IlNatale da 100, previsto per dicembre 2024 con l’erogazione della tredicesima, includerà, almeno in determinate situazioni. Il contributo economico, una tantum e netto, sarà destinato ai lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 28milaannui (lordi). L’agevolazione non sarà per tutti, ma ci sono alcune condizioni da rispettare per poter accedere al. Chi può ricevere ilNatale IlNatale sarà riservato ai lavoratori coniugati o conviventi con almeno un figlio a carico e aicon figli. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha confermato questa estensione del beneficio durante un’audizione, specificando che sarà validoper i lavoratori con il coniuge e il figlio fiscalmente a carico.