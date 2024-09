Belen Rodriguez e Stefano De Martino | abbracci e sintonia

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 settembre 2024)Desi sono incontrati vicino la fermata del bus che porta a casa da scuola il figlio Santiago e, unaè riaffiorata dinanzi a occhi (e obiettivi) curiosi. L’o che il settimanale Gente ha immortalato e messo tra le pagine dell’ultimo numero della rivista, non è uno fra due persone che casualmente si incontrano. La mano aperta diDeappoggiata sulla schiena di, e il volto di lei sulla spalla del conduttore, raccontano molto di più. C’è tutta una storia racchiusa in questi pochi, ma significativi gesti. Ed è la loro storia.De. Credit: https://www.instagram.com/real/; https://www.instagram.com/de/ – velvetgossipUn matrimonio e due ritorni di fiamma, ed un figlio di 11 anni, non è poco.