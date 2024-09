Ballerina | il trailer dello spin-off di John Wick con Ana de Armas

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024): il-off dicon Ana deDal mondo di, ecco ildi, il primo film-off della celebre saga action con protagonista Keanu Reeves. Ambientato durante gli eventi di: Capitolo 3 – Parabellum,segue Eve Macarro (Ana de) che inizia il suo addestramento nelle tradizioni assassine dei Ruska Roma. Se da un lato ilci offre numerose immagini dell’attrice cubana che prende a calci numerosi nemici, dall’altro si conclude con il più epico dei cammei: l’unico e solo Keanu Reeves che riprende il suo iconico ruolo di, alias Baba Yaga, e sembra che assumerà una sorta di ruolo di mentore nei confronti della protagonista. Non lo vediamo in azione, ma, in base ai tagli e ai lividi, sembra che i due si uniranno in combattimento a un certo punto del film.