Aperto l’Ambulatorio di Infertilità di Coppia presso l’Ospedale di Velletri

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – La Asl Roma 6 annuncia con piacere l’apertura deldididi, diretto dal Dott. F. Angelini, Direttore Medico del Polo H3. Questo nuovo servizio già disponibile per gli utenti è dedicato a tutte le coppie che affrontano difficoltà legate alla fertilità e offre un’ampia gamma di esami diagnostici e visite specialistiche per affrontare il percorso con il massimo supporto e professionalità.di I° livello per lo studio dell’, in convenzione con il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita delSandro Pertini è già operativo dal 9 settembre. Si articola e caratterizza per un’offerta diagnostica specializzata, come di seguito riportato: Lunedì: • Ore 8:00-9:30: Ecografia ovarica per monitoraggio follicolare e conta antrale (6 prestazioni da 15 minuti ciascuna).