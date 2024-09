All’Insubria la notte dei ricercatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) La scienza raccontata a tutti, in modo semplice e divertente: domani torna laeuropea delle ricercatrici e dei, che coinvolge l’Università dell’Insubria nelle sedi di Varese, Como e Busto Arsizio ed è accompagnata da tanti eventi satellite. Quest’anno l’evento rientra nel progetto Co.Science - Meet Research to Connect Science and Society, finanziato per il 2024-25 nell’ambito di Horizon Europe, il programma di riferimento dell’Unione Europea per la formazione dottorale e post-dottorato: un progetto che vuole promuovere il dialogo tra chi fa ricerca e i diversi attori della società, con particolare attenzione a studentesse e studenti.