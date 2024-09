All You Can Fly Wizz Air la compagnia ha cambiato le condizioni | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non parte certo nel migliore dei modi la rivoluzionaria idea dell’All You Can Fly diAir, l’abbonamento pensato dallaper permettere ai propri passeggeri di poter prenotare a prezzi vantaggiosi (9,99 euro a tratta) i propri viaggi. Dalla low cost ungherese, infatti, a tre giorni dall’inizio ufficiale del programma sono arrivate delle importanti modifiche contrattuali che hanno fatto storcere il naso ai viaggiatori che ora, compreso il cambiamento delle carte in tavola, possono decidere di recedere l’abbonamento facendosi rimborsare la quota spesa.Air cambia tutto A pochi giorni dal via del programma All You Can Fly,Air si dà la zappa sui piedi. Sì, perché con una mail che aveva l’obiettivo di rendere trasparente il progetto dei viaggi illimitati ha apportato delle modifiche importanti che non tutti i viaggiatori e abbonati hanno deciso di accettare.