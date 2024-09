Zelensky all’Onu | La pace una priorità ma non se ci viene imposta Mosca replica | Non potete costringerci E produce droni in Cina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Costringere la Russia alla? Sarebbe un errore fatale”. Nel giorno in cui il presidente ucraino, Volodymyr, interall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dail portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, avverte Kiev e i suoi alleati che quella intrapresa non è la strada corretta per portareintorno a un tavolo di. Dopo aver diffuso lui stesso le immagini nelle quali firma dei proiettili di artiglieria destinati a colpire soldati o civili russi,da Palazzo di Vetro ha dichiarato che “l’Ucraina vuole mettere fine a questa guerra più di ogni altro nel mondo”. Ma anche lui sottolinea che: l’Ucraina “non accetterà mai” un accordo diimposto.