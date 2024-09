Youth America’s Cup domani la finale L’astro nascente Marco Gradoni | Dovremo calcolare bene i rischi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024), giovedì 26 settembre, è in programma il via alle Finali di Louis Vuitton Cup 2024. Ma a Barcellona è anche tempo di verdetti per laCup con Luna Rossa che si gioca contro American Magic il trofeo dedicato agli equipaggi under 25 e agli AC40. Nella conferenza stampa della vigilia il timoniere di destra,, più giovane della storia ad aver vinto il premio di velista dell’anno (aveva 15 anni), ha ammesso che quello contro gli statunitensi “sarà uno scontro molto duro”. “Tutto il girone eliminatorio è stato difficile e le semifinali in particolare, anche per le condizioni meteo – ha spiegato il romano -. Adesso incontriamo il team USA che è stato un avversario temibile e che ha velocità molto simili alle nostre.navigaresul vento e contemporaneamente eseguire manovre perfette, soprattutto in presenza di onda formata.