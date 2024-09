Volley Velasco | Finalmente non si parlerà più della medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “non romperanno più con l’oro che manca, non se ne poteva più e spero che adesso non ricomincino coi maschi. Questo fa parte di un modo di vedere la vita che non ho mai condiviso, guardare quello che manca e non quello che c’è. L’affetto è molto forte. Credo che sia dovuto alla vittoria, ma credo anche che queste ragazze abbiano qualcosa che trasmettono alla gente”. Queste le parole di Julio, ctnazionale azzurra femminile divincitrice dell’oro a Parigi 2024, da Bologna dove ha ritirato il riconoscimentoRegione Emilia-Romagna per i protagonisti di Olimpiadi e Paralimpiadi.: “non sipiù” SportFace.