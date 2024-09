Uomini e Donne scoppia un’altra coppia | lui ritorna in trasmissione

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo una lunga attesa,ha riaperto i battenti. Il dating show, condotto da Maria De Filippi, ha ripreso il via lunedì 23 settembre, a quasi un mese di distanza dall’inizio dei lavori. Nel frattempo, sono circolate le nuove indiscrezioni, che riguardano unanata nella precedente edizione, ormai giunta alla rottura. Proseguono le registrazioni della nuova edizione di. I riflettori del dating show si sono riaccesi lo scorso 28 agosto e, in questa occasione, Maria De Filippi ha presentato i nuovi tronisti della stagione. Parallelamente, sono proseguite le vicende del trono over il cui parterre, nell’ultimo periodo, ha assistito ad alcuni e inaspettati ritorni. Nuovadi “” annuncia la rottura – Velvetgossip.