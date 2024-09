Uomini e Donne Mario Cusitore torna nel parterre ma perde il lavoro | Sono disoccupato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lunedì è andata in onda la prima puntata della nuova edizione die tra i protagonisti, anche quest’anno, c’è. Come sappiamo, la scorsa stagioneha corteggiato Ida Platano ma le cose tra i due nonandati per il verso giusto; nemmeno dopo che l’ex corteggiatore è andato a Brescia per provare ad allacciare i rapporti con lei. Durante l’estate, invece,ha sentito telefonicamente Cristina Tenuta, ed è proprio per tale motivo che nel corso della prima puntata del dating show lo hanno invitato in trasmissione. Lìha affermato che si aspettava di avere un confronto con Ida e non con Cristina, con cui non si è nemmeno mai visto, proprio perchè nutriva ancora interesse per la Platano. Nonostante ciò,è stato invitato a prendere parte almaschile, allo scopo di rimettersi in gioco.