Un’attesa lunga 21 anni | il Como torna alla vittoria in Serie A ribaltando un’Atalanta svuotata di energie

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dodici minuti di follia al Gewiss Stadium. Dopo due pareggi e altrettante sconfitte e 21 lunghidi attesa, ila vincere una partita inA. Gabriel Strefezza, Nico Paz e Alieu Fadera ribaltano l’Atalanta di Gasperini. Così Fabregas si regala una notte che sa d’impresa. “Abbiamo lavorato per battere una squadra che quando fa quello che sa fare è la migliore in Europa. Io sono una persona che ci crede tantissimo e ci credevo anche stavolta. Abbiamo giocato ‘di faccia’, non di spalle“, dichiara l’allenatore spagnolo a Dazn. Dopo quattro giornate, il “bel gioco” viene ripagato con un successo che rilancia la stagione dei biancoblù, nel segno dei giovani e dei suoi migliori interpreti. Sergi Roberto si dimostra un fattore imprescindibile, mentre il talento ex Real Madrid Nico Paz è la scossa che la Dea non riesce a contrastare.