Un posto al sole trama 25 settembre 2024 | Filippo sospetta di Marina?

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Sartori inizierà ad avere dei terribili sospetti ad Unal, come si evince dalladella soap opera di Rai 3 relativa all'episodio che andrà in onda mercoledì 25. Il figlio di Roberto, in particolare, comincerà a credere chepossa essere coinvolta nell'aggressione a suo padre. Ferri, infatti, è stato aggredito dopo essersi scontrato con Lara Martinelli alla quale aveva chiesto di cambiare la propria deposizione in tribunale per screditare Ida, facendole credere di provare dei sentimenti per lei e che avrebbero allevato insieme il piccolo Tommaso. La donna, quando si è resa conto di essere caduta nell'ennesima macchinazione di Roberto, ha perso il controllo e lo ha schiaffeggiato. Poco dopo, l'imprenditore ha subito una violenta aggressione e la polizia ha subito iniziato ad indagare a tutto campo per trovare il responsabile.