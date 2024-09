Un posto al sole si tinge di giallo | la soffiata di Alberto e la testimonianza di Diego

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I pm riescono a chiudere il cerchio delle ricerche sul nascondiglio di Sorrento e mandano Damiano a guidare il blitz. Ladi Palladini si conferma azzeccata, ma purtroppo i poliziotti arrivano troppo tardi e il camorrista, forse avendo sentito puzza di bruciato, è già scappato. In cambio dellaaveva chiesto solo protezione, ma a questo punto è ancora più in pericolo rispetto alla vendetta che si aspetta da Torrente. In tribunale invece è il giorno delladi. Che, come c’era da aspettarsi, vacilla. La difesa riesce a inchiodarlo e la loro ricostruzione si rivela fallace. La strategia dei presunti “buoni” disposti a mentire pur di far valere le ragioni della “parte giusta” in questo caso porteranno alla sconfitta. Se è vero che non ci si siede al tavolo con i bari, è ancor più vero che non si usano mai i loro stessi metodi.