Un film commovente che tocca il cuore | la clip in anteprima esclusiva di Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È una scena emblematica, quella che vedete qui sopra in questa. È un momento importante di Ilche ci. Ildiche, dopo essere passato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, arriva nelle sale italiane. Un passaggio forte e catartico. Che mette in mostra l’abilità dei due protagonisti del racconto: Romana Maggiora Vergano nei panni di, e Fabrizio Giffuni in quelli di suo papà Luigi. Che altri non sono che la regista stessa e il padre, il grande Luigi. Per ilè una sorta di parabola autobiografica, un atto d’amore di una figlia verso un genitore che – pur nella sua fallibilità – si è rifiutato tenacemente di abdicare al suo ruolo.