Udinese-Salernitana 3-1 Runjaic | Andato tutto secondo i piani Peccato per l’infortuno di Payero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “È, sono contento sopratper come abbiamo giocato in alcune fasi dell’incontro. Dovevamo vincere, i ragazzi erano motivati per ottenere la vittoria e passare il turno. Era una partita importante sopratperché eravamo favoriti, volevamo assolutamente passare il turno”. Così Kosta, allenatore dell’, dopo la vittoria sullanei sedicesimi di Coppa Italia. Nota dolente della serata, l’infortunio di: “Dispiace molto, sembra serio: soffriva molto, piangeva, aveva molto dolore. Spero possa riprendersi presto, saremo al suo fianco. Il calcio è così, fa parte del gioco, ma prima dell’infortunio ha mostrato la sua passione, la sua impostazione, ha messo il piede per conquistare il rigore. Il suo infortunio è l’unico aspetto negativo di oggi”.