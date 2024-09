Tutti fuori Uomini e Donne lite con il nuovo protagonista | Tina Cipollari furiosa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Meglio non fare arrabbiare, il pubblico da casa (come quello in studio) dilo sa bene. Oggi, 25 settembre, l’opinionista non le ha mandate a dire al corteggiatore che l’ha pizzicata dove non avrebbe dovuto. Il ritorno diin tv è stato segnato da ottimi ascolti. Durante la puntata di ieri sono stati toccati picchi del 25,5 % di share, pari a 2.389.000 spettatori: un trionfo per Queen Mary, sempre garanzia di successo. >> Roma e l’Italia, brutte cose”. Trevignano, da Gisella un altro annuncio choc: “Tanta sofferenza, la Madonna mi ha detto tutto” La nuova stagione di, del resto, è iniziata col botto tra le lacrime di Armando Incarnato ed un Mario Cusitore incontenibile. L’ex corteggiatore di Ida Platano è stato preso di mira proprio da Armando, che l’ha accusato di averla usata.