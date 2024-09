Tram a Bologna | la maggioranza degli associati è contraria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Confabitare ha condotto un'indagine interna per raccogliere l'opinione dei propririguardo alla realizzazione del. Il 92% si è dichiarato contrario al, esprimendo preoccupazione, riguardo ai potenziali effetti negativi di tale iniziativa, tra queste spiccano l’inutilità dell’opera, perché non porterà vantaggi ai passeggeri e ai cittadini che viaggiano con i mezzi pubblici; le restrizioni alla circolazione stradale e la potenziale redistribuzione del flusso di traffico, che potrebbe penalizzare anche le vie alternative; la svalutazioneimmobili posizionati nella zona di passaggio del, in particolare nel centro storico e un’altra grave preoccupazione è che il passaggio del, con le sue vibrazioni ed il suo peso, possa lesionare le fondamenta dei palazzi storici nel centro della nostra città.